Sport.quotidiano.net - L’avvio difficile: ora è uno degli uomini del momento. Un Pobega nel motore. Si è preso la mediana

Leggi su Sport.quotidiano.net

Domenica 24 novembre, stadio Olimpico, minuto trentacinque di Lazio-Bologna. Antonio Rapuano mostra il cartellino rosso a Tommasoche sconcertato e mortificato esce dal campo dopo il secondo giallo nel giro di appena dodici minuti, con quest’ultimo rimediato per un’entrata in ritardo nell’area biaconceleste su Guendouzi. I rossoblù di Italiano perderanno alla fine 3-0, seconda sconfitta stagionale a oggi. Lo stesso tecnico di Karlsruhe nel post partita non userà parole al miele per il suo centrocampista, reo, con il suo intervento di aver condizionato un match che fino a quelera ancora in parità. Una botta psicologica che avrebbe potuto condizionare il rendimento di chiunque, affondandone le ambizioni e la voglia di essere protagonista. Quella strigliata e il duro colpo a livello mentale però, a meno di un mese da quel Lazio-Bologna, sembrano aver sortito tutt’altro effetto sul centrocampista rossoblù: da quelsembra aver cambiato marcia, prendendo sempre più fiducia e diventando una pedina fondamentale per lo scacchiere di Italiano.