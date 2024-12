Ilrestodelcarlino.it - La rinascita dei luoghi della cultura a Ferrara

Il Museo del Risorgimento eResistenza, chiuso dal 2020, è pronto a rinascere con un progetto che restituirà alla città uno dei suoisimbolo. La nuova sede, nella storica CasaPatria Pico Cavalieri, sarà inaugurata a inizio 2026 e offrirà un percorso espositivo moderno, dedicato al racconto delle grandi vicende storiche che hanno coinvolto, direttamente e profondamente, anche. «Un museo chiuso, ma non per questo dimenticato», sottolinea l’assessore allaMarco Gulinelli, evidenziando il lungo lavoro di inventario, restauro e digitalizzazione - svolto in parallelo - del patrimonio, composto da circa 10.000 pezzi. Cimeli preziosi come la camicia garibaldina e il vessillo risorgimentale di Egisto Vignozzi, già restaurati, saranno protagonisti di un allestimento che punta a combinare storia e innovazione.