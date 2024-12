Lanazione.it - La Divina Commedia interpretata da attori con cerebrolesioni e non in scena a Palazzo Chigi

Firenze, 17 dicembre 2024 – Ladacone non, si trasforma in una bellissima storia di amicizia, ma soprattutto di recupero e di rinascita. Lo spettacolo teatrale “La nostraCommedy - Come distruggere Dante in quattro e quattr'otto”, scritto e diretto da Silvano Alpini andrà indomani 18 dicembre alle 16 nella sala monumentale di. Tra il pubblico ci saranno il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e i sottosegretari. Lo spettacolo nasce dal progetto pilota In.di.c.a. (Interventi Diretti alleAcquisite) promosso dalla cooperativa Nomos insieme all’associazione Atracto-Associazione Traumi Cranici Toscani e sostenuto dalla Fondazione CR Firenze, con l’obiettivo di promuovere e tutelare i diritti delle persone con disabilità derivanti da grave danno cerebrale: sono stati creati due ‘atelier di terapie occupazionali’, uno a Grosseto e l'altro a San Giovanni Valdarno, che hanno dato vita a un’esperienza unica di integrazione e recupero, attraverso lo strumento del teatro, che è culminata nella realizzazione di questo spettacolo, messo a punto in collaborazione con l'associazione culturale Masaccio.