Fondazione Muse in bilico Bertini corsa contro il tempo | Coperta parte dei 220mila euro

Buco nelle casse della, Anna Mariaparla da assessore, assicura che i soldi verranno trovati, ma non spiega come. È stata una Commissione molto accesa quella dedicata ieri mattina alla vicenda emersa nelle settimane scorse e legata sostanzialmente a un salto in avanti dell’assessore alla cultura in quota Fratelli d’Italia alla vigilia della stagione della lirica 2024. In pratica, come si dice facendo le nozze coi fichi secchi, ha garantito un extra-budget di 300milarispetto al bilancio preventivo per aumentare la qualità della stagione lirica che poi nessuno, almeno per ora, ha coperto. Laha accolto la pessima notizia il 24 novembre scorso e da allora, a detta sua, starebbe lavorando per ripianare quel buco. Durante l’audizione, incalzata dalle domande e dalle richieste di chiarimenti del consigliere Dem Giacomo Petrelli e di Susanna Dini, laha dato delle nuove informazioni, ma nulla a proposito delle modalità di recupero dei soldi: "La somma da trovare non è di 300mila, ma è pari aha detto l’assessore alla cultura .