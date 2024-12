Movieplayer.it - Florence Pugh: "Hollywood è sfiancante per le donne, colpa dei canoni di bellezza impossibili"

Leggi su Movieplayer.it

L'attrice ha rimarcato la pressione esercitata dall'industria cinematografica americana sul genere femminile.è stata intervistata dal Times e ha ribadito, una volta per tutte, la difficoltà di essere una donna professionista a. L'attrice ha spiegato in che modo vengono trattate lee il motivo per cui è sempre andata controcorrente. Da tempo ormai una delle star più apprezzate e richieste nell'industria cinematografica,ha inanellato una serie di successi negli ultimi anni tra cui Dune - Parte Due, Piccolee We Live in Time. Il comportamento nei confronti delle"Non sono cattiva, spero che la gente mi consideri gentile" esordisce"Ma ci sono limiti .