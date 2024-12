Edizioni Ponte Sisto | Fabio Capocci e il progetto per svelare i segreti di Roma

Leggi su Ilfaroonline.it

, 17 dicembre 2024 – Le, fondate e guidate da, si distinguono nel panorama editorialeno grazie a unculturale che mette al centro ie i tesori della Capitale. La collana principale della casa editrice non si limita a raccontare la storia e le meraviglie diattraverso libri, ma si estende anche alla creazione di esperienze interattive, come le passeggiate gratuite organizzate per esplorare la città.Queste passeggiate permettono agli autori di incontrare direttamente i lettori, presentando le proprie opere in un contesto dinamico e coinvolgente.ha sottolineato come questa iniziativa non sia solo un’occasione promozionale, ma anche un modo per creare una connessione autentica tra la letteratura e la vita quotidiana della città.