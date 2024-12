Tpi.it - È morta Diane Delano: l’attrice di “Desperate Housewife” e “Un medico tra gli orsi” aveva 67 anni

Leggi su Tpi.it

67ed era malataÈall’età di 67: a confermare la notizia del decesso è stato il suo agente Dennis Sevier, il quale ha dichiarato che l’interprete si è spenta nella sua casa di Los Angeles lo scorso 13 dicembre dopo una malattia.“Quandoentrava in una stanza, sapevi che era lì! Era piena di vita e amava fare. Ci mancherà” ha dichiarato Sevier in una nota.era diventata nota grazie all’interpretazione dell’agente Barbara Semanski nella serie tv Untra gli, in onda tra il 1990 e il 1995 sulla Cbs.Nel corso della sua carriera, ha interpretato numerosi ruoli sia al cinema che in televisione. Tra questi si ricordano le partecipazioni ai film The Wicker Man e The River Wild ma anche a serie tv quali I Maghi di Waverly e Buona Fortuna Charlie, Law & Order,Housewives e 2 Broke Girls.