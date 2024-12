Cultweb.it - Cos’è la discalculia, diagnosticata al batterista degli U2 Larry Mullen jr?

Laè un disturbo specifico dell’apprendimento che si concentra sul mondo dei numeri. Nello specifico si tratta di una problematica neurobiologica che si manifesta con difficoltà nell’acquisizione e nel trattamento di informazioni di tipo numerico. In parole povere, chi ne soffre dimostra una chiara difficoltà con la matematica, il calcolo e tutto ciò che riguarda i numeri. Oltre a questo, poi, può dare disturbi meno specifici come la difficoltà di orientarsi nello spazio e di percepire la quantità.La, la problematica che coinvolge l’apprendimento matematico – Fonte: UppaStabilito questo, però, quali sono le cause esatte che scatenano la? Ad oggi le motivazioni non sono del tutto chiare. Si ritiene, però, che siano coinvolti fattori genetici e neurobiologici.