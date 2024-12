Ilrestodelcarlino.it - C’è aria pesante in casa Fermana

Ha lasciato scorie importanti la sfida di San Benedetto. Una sconfitta preventivabile. Come già sottolineato da molti però al popolo gialloblù non è andato di certo a genio l’andamento della gara con una Samb che ha trovato in Perri l’ostacolo che ha limitato un passivo che sarebbe potuto diventare oltremodo. Non tanto la sconfitta ma il modo, non la forza e la superiorità della Samb ma l’atteggiamento visto in campo che ha fatto storcere il naso. Non bastano un paio di sussulti d’orgoglio in una gara quasi a senso unico. Alla fine di tutto poi l’episodio già noto di Palumbo ha incendiato ancor di più la tifoseria che ha atteso la squadra per avere chiarimenti anche dallo stesso giocatore. Insomma tante situazioni che si sono combinate e che hanno presto fatto dimenticare i quattro risultati utili consecutivi ma anche una classifica che deve essere analizzata.