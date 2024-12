Anteprima24.it - Campania, approvato in commissione il bilancio regionale 2025-27

Tempo di lettura: 2 minutiLa, presieduta da Francesco Picarone (Pd), haa maggioranza, con il voto contrario delle opposizioni dei gruppi del centrodestra, del Movimento 5 Stelle, della consigliera Maria Muscarà (gruppo misto), e l’astensione della consigliera Valeria Ciarambino (gruppo misto), ildella Regioneper il triennio-2027 e, precisamente, la Nota di Aggiornamento al DefRC-2027, ildi previsione del Consigliodella-2027, la Legge di Stabilità della Regione, ildi previsione finanziario per il triennio-2027. Soddisfazione per i lavori è stata espressa dal presidente Picarone che ha evidenziato: “ilè concentrato su misure molto importanti a sostegno del sociale, del diritto allo studio, per la ristrutturazione del debito, per la sicurezza, per la cultura, per il lavoro, per la famiglia”.