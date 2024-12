Inter-news.it - Calhanoglu in Lazio-Inter è il motore dei gol nerazzurri

è stato eletto MVP diper un motivo semplice: il turco è stato ildi tutti i gol segnati dalla sua squadra.MVP DELLA PARTITA – Innon è stato appariscente come in altre sue prestazioni. E anche i suoi numeri non sono certo all’altezza delle sue uscite più impattanti. Eppure c’è un motivo evidente per cui il turco è stato eletto MVP del match. Cioè il fatto che è stato ildi tutti i golDEI GOL –infatti entra in modo attivo nelle prime quattro reti dell’. Il quinto e il sesto poi arrivano quando lui è già uscito. Impossibile quindi ignorare il suo contributo alla straripante vittoria. Un contributo decisivo anche al di là dei numeri come si diceva. Che parlano comunque di 40 tocchi, 93% di realizzazione dei passaggi, 3 passaggi chiave prodotti, un gol e un assist.