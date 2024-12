Lanazione.it - Associazioni Familiari, nasce il Forum. Eletti presidente e consiglio direttivo

E’ nato ildelledella provincia di Lucca. Sabato nella sede della Curia si è svolta l’Assemblea Costituente edva. Il, apartitico e che non persegue fini di lucro, ha al suo interno ventuno– i cui membri erano presenti – , che prevedono la promozione dei diritti della famiglia, secondo quanto indicato dalla Costituzione e della Carta dei Diritti della famiglia della Santa Sede. La sede legale delè in via San Nicolao 81. In occasione della riunione di sabato è stato eletto all’unanimità Leandro Allevi comedell’assemblea e che durerà in carica per i prossimi quattro anni. Sempre nell’ambito della riunione è stato anche eletto il, che prevede Vincenzo Alfarano dell’associazione ACLI, Francesco Gravina della RNS Santo, Francesca Finocchietti del consultorio Amoris Laetitia (che avrà il ruolo di segretaria), Michela Del Carlo di Agesc (che invece ricoprirà il ruolo di vice), Giampaolo Morini di MPV e CAV ed Elio Bianchi di MCL.