Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2024 ore 17:15

DEL 16 DICEMBRE ORE 16.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE SULLA COMPANARE ESTERNA LA CIRCONE è REGOLARE AL MOMENTOIN PROSSIMITÀ DELLA DIRAMAZIONENORDRESTIAMO IN ESTERNA CODE A TRATTI QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE-FIUMICINO E DIRAMAZIONESUDSITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI, IN INTERNA SIAMO TRA GLI SVINCOLI CASSIA E PRENESTINA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONESUD E APPIACI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24AUTO IN CODA, IN USCITA DA TOGLIATTI AL RACCORDOE VERSO IL CENTRO DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE ESTTRAFFICO RALLENTATO SULLA-FIUMICINO TRA VIA NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA, NELLE DUE DIREZIONITRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SULLE CONSOLARINELLO SPECIFICORALLENTAMENTI E CODE INTERESSANOLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI, NEI DUE SENSI DI MARCIALA FLAMINIA DA VIA TUSCIA AL RACCORDO ANULARE, IN USCITAANCHE LA SALARIA DALLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI A TENUTA SANTA COLOMBA, IN DIREZIONE RIETIINFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINOIN STRADA FINO AL 6 DICEMBRE I BUS DELLE TRE LINEE GRATUITE PER RAGGIUNGERE IL CENTROSONO LA FREE 1, LA FREE 2 E LA 100TUTTI I GIORNI DALLE 09.