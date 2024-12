Lanazione.it - Svolta nell’omicidio di Aulla. I carabinieri fermano un 30enne

, 16 dicembre 2024 – Un interrogatorio durato ore che ha portato al fermo di unoriginario del Marocco e già conosciuto alle forze dell’ordine. E’ lui il principale indiziato per la morte del 50enne connazionale Ramzi Abdelmajid avvenuta nella notte a cavallo tra venerdì e sabato in una casa abbandonata in via del Popolo ad. I– secondo quanto appreso – sarebbero risaliti a lui grazie alle testimonianze raccolte. Ora il, indiziato per omicidio, si trova nella casa di casa circondariale di Massa in attesa della convalida dell’arresto prevista per domani. Proseguono intanto le indagini deiper fare luce sulla dinamica dell’accaduto. Trovato morto nello stabile occupato, ipotesi omicidio. Fermato un sospettato Da quanto è trapelato potrebbe trattarsi di una lite tra connazionali finita in tragedia.