Siviglia 1992, la recensione: una serie murder mystery che appassiona, tra passato e presente

Dopo 30 Coins, Álex de la Iglesia torna con una storia rocambolesca ma meno soprannaturale. Al centro uno dei simboli spagnoli degli anni '90. In streaming su Netflix. Spesso i thriller e gli horror giocano con i simboli, che da qualcosa di infantile ed innocuo possono trasformarsi nell'orrore più estremo ed inquietante (un palloncino vi dice qualcosa?). Lo stesso accade inla nuovadiretta da Álex de la Iglesia e sceneggiata da Jorge Guerricaechevarría che parte dall'Expo dinegli anni '90 per arrivare ai giorni nostri.: storia di due tempi NellaNetflix ci sono tutti gli ingredienti per intrattenere gliti di crime e thriller: Amparo (Marian Álvarez) è una donna che ha appena perso il marito in un terribile incendio. .