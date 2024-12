Anteprima24.it - Rubano detta la linea per le Regionali: “Pronti a scegliere i candidati con le primarie”

Tempo di lettura: 2 minutiContinua a tenere banco nel centrodestra la questione relativa alla designazione del candidato alla presidenza della Regione Campania. Il deputato sannita, nonchè vice-segretario regionale di Forza Italia, Francesco Maria, in occasione della visita del vice-Ministro Sisto al Palazzo di Giustizia di Benevento, ha ribadito ladel partito, anche dopo la proposta della Lega di puntare su Gianpiero Zinzi:“Connota un centrodestra forte e propositivo – così– il dato che ogni partito della coalizione propone un candidato a presidente della Regione Campania. Laddove ci sarà un’interlocuzione sul piano nazionale e si potrebbe optare per un profilo ‘civico’ o ‘tecnico’ come Antonio D’Amato o il Ministro Piantedosi, con grande senso di responsabilità la coalizione ragiona per offrire una proposta di buon governo per i campani”.