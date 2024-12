Sport.quotidiano.net - Promozione. Il Viaccia ce la mette tutta. Ma a spuntarla è la Larcianese

: Cirilli, Porciani, Iannello, Marianelli, Tafi, Bagni, Lo Russo, Salerno, Ferraro, Biagioni, Tersigni. A disp.: Magni, Vallesi, Sarti, Romani, Maarouf, Maggi, Carrara, Bindi A. All. Cerasa.: Cecconi, Nocentini, Bashkimi, Sforzi, Fedi, Ferroni, Ridolfi, Querci, Vannucci, Rozzi, Virdo. A disp.: Oliva, Maiolino, Baldi, Caca, Aiello, Torcasso, Bellucci, Hisely, Varago. All. Giugni. Arbitro: Menchini di Viareggio. Reti: 55’ Tafi. Ancora una sconfitta immeritata per il, che stavolta al cospetto della più quotatafinisce col perdere di misura, per un episodio nella ripresa. Primo tempo di grande sofferenza, con i padroni di casa che provano a spingere e conquistano una serie innumerevole di calci d’angolo e con ildi mister Giugni che si difende sempre con grande ordine e con grande grinta, concedendo poco o nulla agli avversari.