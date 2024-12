Zon.it - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno: uno sguardo al futuro immaginando uno sviluppo sostenibile.

Leggi su Zon.it

La cerimonia di consegna delle onorificenze ai senatori e senatori emeriti dell’disi trasforma in un momento di riflessione e confronto fra generazioni di professionisti su etica e deontologia e sulle nuove frontiere di unoin termini ambientali e sociali.Il prossimo 19 dicembre sarà una giornata dedicata a temi di straordinaria importanza che pesano sulstesso dell’uomo. Non a caso la Lectio Magistralis affidata a Norbert Lantschner, Fondatore e Presidente di ClimAbita e uno dei più richiesti relatori a livello internazionale, è il segno più evidente dell’attenzione che l’di, ha voluto dare a quella che non deve essere più una antinomia, il rispetto-salvaguardia dell’ambiente e lo