Secoloditalia.it - Omicidio Silvia Nowak, la svolta: in manette il compagno. Aveva appena inaugurato la panchina rossa

Leggi su Secoloditalia.it

Sull’di– scomparsa a pochi passi da casa, e il cui cadavere fu ritrovato bruciato vicino casa – su cui indaga la Procura di Vallo della Lucania, laarriva a due mesi dal delitto. E conferma le ipotesi ventilate sin dal principio: con ilfinito ine che, per gli inquirenti al lavoro sul caso, giunti alla conclusione dopo rilievi e riscontri, avrebbe simulato la sparizione dopo aver commesso il crimine.Nel mezzo, tra assassinio einvestigativa, indagini complesse e articolate. L’audizione di testimoni. I sopralluoghi nella villetta di Ogliastro Marina, frazione di Castellabate (Salerno) e l’iscrizione nel registro degli indagati di Kai Dausel, 62enne di origini tedesche – proprio come la vittima – circa un mese dopo il ritrovamento del cadavere della 53enne, in una pineta a poche centinaia di metri dall’abitazione nella quale i due convivevano.