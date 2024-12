Panorama.it - Nuovo Codice della Strada: raffica di controlli, sanzioni e patenti ritirate in tutta Italia

Con l’introduzione delle forze dell’ordine hanno dichiarato guerra alla guida pericolosa emettendo piu di 4.700 multe, 331e 14 guidatori fermati per droga in appena 48 ore. È questo il bilancio di Poliziale e Carabinieri che hanno messo in campo 19.154 pattuglie. Tra le violazioni più comuni figurano 431per eccesso di velocità, 365 per mancato uso delle cinture di sicurezza e 117 per uso del cellulare alla guida. Complessivamente, sono stati decurtati 8.136 punti patente e 224 carte di circolazione. Insi sono moltiplicati episodi significativi: a Napoli, nella sola mattinata del primo giorno, sono stati emessi sei verbali per l’uso del cellulare al volante; a Firenze, diversi utenti di monopattini sono stati multati per mancanza del casco; a Viterbo, un automobilista ubriaco si è addormentato alla guida tamponando una pattuglia, mentre altri due incidenti hanno coinvolto veicoli guidati da conducenti positivi all’alcoltest.