Nello Trocchia e Sara Giudice accusati di molestie nei confronti di una collega, arriva l'archiviazione

Il gip Maria Gaspari ha deciso di archiviare il caso che vedeva coinvolti i giornalisti. L’accusa riguardava presunti abusi su unadurante il rientro da una festa, avvenuta in un locale pubblico a febbraio 2023. La magistrata ha stabilito che ulteriori indagini non avrebbero portato a risultati concreti.Leggi anche: Il racconto shock della giornalista che ha denunciato: “Mi sono sentita ingannata“La decisione del gipMaria Gaspari ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla pm Barbara Trotta. Per la gip, gli elementi raccolti non bastano per sostenere un’accusa in giudizio. Secondo le indagini, il bacio a tre non sarebbe stato forzato né ottenuto con inganno. La ricostruzione suggerisce che la, indicata come Flavia, avrebbe riletto quanto accaduto alla luce di un senso di disagio maturato successivamente.