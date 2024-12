Terzotemponapoli.com - Napoli, le altre voci di mercato e la ‘precisazione’ di Venerato

Ilche potrebbe essere.Di seguito leparole che Ciroha rilasciato a ‘Campania Sport, trasmissione in onda su Canale 21. “Sta girando il nome di Skriniar accostato al, vi posso garantire che è una fake sia per uno stipendio altissimo sia per un discorso tattico: lo vedono lento in campo largo. Aggiungo, neppure la Juventus pensa a Skriniar. La Juve pensa ad Hancko che piace da impazzire a Giuntoli. Costa però oltre 30 milioni e senza l’addio di Fagioli sarà difficile”.Per rafforzare la difesa, alpiace anche.Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna di Repubblica. “Il nome nuovo che circola in questi giorni per la difesa è l’ex Lazio Luiz Felipe, 27 anni e 1 presenza con la Nazionale italiana, allora allenata da Mancini, svincolato dopo la deludente parentesi in Arabia Saudita con l’Al-Ittihad di Benzema.