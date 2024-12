Terzotemponapoli.com - Napoli in pole per Biraghi

Ilprobabilmente effettuerà degli acquisti nella finestra di Gennaio del calciomercato. Un difensore centrale sarebbe d’obbligo e girano numerose voci su Danilo, forse più difficile la pista Bijol. Accostati al, tuttavia, sono anche altri calciatori. Si parla di Dorgu, ma Sticchi Damiani, presidente del Lecce, non vorrebbe privarsene a Gennaio. Ultimamente è spuntata anche la pista. Il calciatore è in rotta con la Fiorentina ed gli azzurri sembrano inper accaparrarsene le prestazioni.IlsuCristianoè in rotta con la Fiorentina. Non è un mistero ormai, dopo le parole dell’allenatore Raffaele Palladino, quelle dell’agente Mario Giuffredi e la tribuna in Conference League contro il LASK giovedì scorso. E così il terzino sinistro, ormai ex capitano viola, lascerà la Toscana durante la finestra di mercato di gennaio.