Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello: Ritorno di fiamma per Alfonso D’Apice? Federica Petagna torna nella Casa

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Ilsi prepara a una nuova puntata ricca di colpi di scena.potrebbe ricevere una dolce sorpresa: ildi. I due ex fidanzati si ritroveranno faccia a faccia e avranno l’opportunità di chiarire i loro sentimenti. Non perdetevi la diretta di lunedì 16 dicembre su Canale 5.: ildisconvolge laLa nuova puntata delpromette emozioni forti. Secondo le ultime indiscrezioni,potrebbe ricevere una sorpresa inaspettata: ildella sua ex fidanzata,.L’ex tentatrice di Temptation Island potrebbe fare il suo ingressopiù spiata d’Italia, regalando un momento ditensione e attesa.