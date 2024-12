Ilfattoquotidiano.it - Manovra: fondi per oratori e gare ciclistiche, Ires premiale (non per tutti) e straordinari detassati per gli infermieri. Le novità

per valorizzare gli, risorse per promuovere il mare e le. Nel corso delle faticose votazioni agli emendamenti allain commissione Bilancio alla Camera arriva il sì a tante micromisure. E sempre a favore di interventi localistici spunta un fondo ad hoc presso il ministero dell’Economia da oltre cento milioni nel triennio. Un pacchetto di misure che trova spazio accanto a temi di respiro più ampio, dal taglio dell’alla rivisitazione della web tax. Intanto il muro contro muro tra maggioranza e opposizione ha rallentato il cammino del testo. Le opposizioni hanno respinto la proposta del presidente della Camera Lorenzo Fontana di chiudere l’esame in seduta notturna entro domattina, prima dell’intervento alla Camera della premier Giorgia Meloni sul Consiglio Europeo, per poi portare il testo in aula mercoledì.