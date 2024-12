Manageritalia servizi mercato III trimestre +05% valore aggiunto e +10% export

Iltempo.it - Manageritalia, servizi mercato III trimestre +0,5% valore aggiunto e +10% export

Roma, 16 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Nel terzo2024 aumenta la crescita del terziario dicon un +0.5% (rispetto allo 0,3% del precedente). Questo incide particolarmente sull'economia complessiva, compensando il calo di altri di altri settori e in particolare dell'industria, per la quale si è accentuata la tendenza recessiva. Lo certifica l'Osservatorio del Terziario didiffuso oggi con la consueta newsletter. Cala invece il fatturato deididello 0,3% (+0,2% nel secondo). In particolare, la congiuntura riguarda soprattutto il commercio all'ingrosso e le attività professionali, mentre l'andamento è positivo negli altri comparti, in particolare trasporto e magazzinaggio (+1%).La dinamica tendenziale dell'didianno su anno (ultimi dati riferiti al secondo2024 rispetto al 2023) segna un notevole, e addirittura un +30% rispetto alprecedente, grazie in special modo alle performance positive del settore di trasporto e magazzinaggio (+67%), attività professionali () e informazione e comunicazione (+8%).