L’equazione giapponese | lavorare meno per fare più figli

Da aprile 2025 il governo metropolitano di Tokyo taglierà la settimana lavorativa dei suoi dipendenti, riducendola a quattro giorni. L’obiettivo, ha detto la governatrice della capitaleYuriko Koike, è far «recuperare tempo» alle madri lavoratrici e incentivare le nascite nel Paese più vecchio al mondo, per giunta noto per i suoi orari di lavoro massacranti (e il karoshi, la «morte per troppo lavoro»).La misura, in realtà, non è nuova: le prefetture di Chiba e Ibaraki hanno già introdotto la settimana corta e lo stesso faranno a breve a Miyagi.Ma basterà un venerdì libero?Trent’anni di incentivi economici in Giappone non sono serviti a riscaldare l’inverno demografico. I fattori che influenzano la scelta di diventare genitori, si sa, sono molteplici. Come spiega Francesco Billari, demografo e rettore della Bocconi, non c’è una sola misura che da sola può invertire la curva demografica.