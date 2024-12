Lazio-Inter 0-2 al 45? | uno-due letale! Dimarco trova il raddoppio

Leggi su Inter-news.it

0-2 al 45?, nel match valido per la sedicesima giornata di campionato. Il primo tempo allo Stadio Olimpico di Roma (clicca QUI per seguire la cronaca testuale in diretta della partita) è appena finito.UNO-DUE – All’Olimpico è un primo tempo piuttosto equilibrato tra, che arrivano in classifica appaiate a quota 31 punti. Marco Baroni si affida a Tijjani Noslin in avanti per far fronte all’assenza per squalifica di Castellanos. Simone Inzaghi rilancia l’dei titolarissimi, dopo il KO di Leverkusen. Il primo squillo della partita arriva al 6’ con Nuno Tavares, che irrompe nella difesaista arrivando a concludere con il destro; bravo Sommer a bloccare centralmente. Un minuto più tardi, è de Vrij chiamato a compiere il primo importantevento della serata, andando in chiusura su Noslin.