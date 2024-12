Calciomercato.it - La Juventus sta con Thiago Motta e rilancia: doppio regalo di Giuntoli

Pieno sostegno al tecnico da parte della società e di, nonostante il momento complicato e il nuovo flop in campionato contro il VeneziaFronte compatto allae piena fiducia a. I bianconeri sono indietro sulla tabella di marcia di inizio stagione in campionato, ma l’allenatore italo-brasiliano resta intoccabile nel progetto della ‘Vecchia Signora’.(LaPresse) – Calciomercato.itSostegno totale da parte del capo dell’area tecnica– che lo ha scelto la scorsa estate – e della proprietà, con John Elkann la scorsa settimana in visita alla Continassa per ricompattare l’ambiente e dare il proprio apporto alla squadra prima del big match di Champions contro il Manchester City. C’è delusione e amarezza inevitabilmente per l’ennesimo passo falso con il fanalino di coda Venezia, ma allo stesso tempo la certezza chesia l’uomo giusto per il nuovo ciclo bianconero e per tornare al vertice in Italia.