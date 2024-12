Ilrestodelcarlino.it - La favola di Natale in autostrada: salvato l’uomo che vagava a piedi e affamato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fermo, 16 dicembre 2024 – Un uomo di nazionalità ceca,, solo e alungo l’A14. E’ statodall’estremo pericolo che stava correndo, dalla polizia stradale di Porto San Giorgio, che lo hanno preso in cura e rifocillato. E’ successo ieri intorno alle 9, sul trattole in direzione sud, a Porto Sant’Elpidio. Gli agenti hanno notatoe subito si sono attivati per fermarlo. Si tratta di un 48enne, privo di documenti la cui scomparsa dalla Repubblica Ceca non risulterebbe essere stata denunciata. Alla vista della polizia,ha confidato agli agenti di essere stato dimesso dall’ospedale di Civitanova e di essersi incamminato lungo l’con l’intento di raggiungere la stazione di servizio più vicina, dove chiedere un po’ di cibo e acqua.