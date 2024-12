Sport.quotidiano.net - La Colligiana in cattedra dall’inizio alla fine. Il gol di Donati non dà scampo alla Lastrigiana

: Marziano, Piccione, Lazzeri (78’ Pierattini), Innocenti (78’ Crini), Canali, Nencini, Martini, Del Colle (89’ Bibaj), Palaj (85’ Tomeo), Romei, Mosti Falconi (73’ Mandolini). All. Gambadori: Chiarugi, Gambassi, Paparuso, Mariani, Labonia,(87’ Bartalini), Corcione (89’ Cianciolo), Mussi (69’ Pierucci), Carlotti (93’ Poli), Lunghi, Calamassi (59’ Baccani). All. Mocarelli (squalificato) in panchina Cianciolo. Arbitro: Carnevali di Prato. Reti: Al 74’. Note: Ammoniti Piccione (L), Labonia e Mussi (C) LASTRA A SIGNA – Con mister Mocarelli fuori dal terreno di gioco per squalifica (in panchina c’era Cianciolo), laha conquistato l’intera posta grazierete del numero seimezz’ora della ripresa.