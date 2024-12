Ilnapolista.it - Inter, cappotto alla Lazio (6-0) e spacca la testa della classifica: Atalanta, Napoli e nerazzurri in fuga

L’travolge la(6-0) elain.È finito parecchio a poco lo scontro diretto train programma questa sera all’Olimpico, I(stasera in giallo) di Simone Inzaghi hanno annientato i biancocelesti di Baroni: 6-0. Un vero e propriocon quattro reti segnate in meno di venti minuti. Dal 41esimo al 53esimo (compreso i sette minuti di recupero del primo tempo). I primi 40 minuti sono stati diciamoma contano quanto il due di briscola. Se non segni, fai il solletico. L’è andata in vantaggio su rigore concesso per fallo di mano di Gila su calcio d’angolo. L’unico rigore non concesso per fallo di mano è stato quello di Cagliari: ne ha beneficiato l’grazie a Pairetto. Dal dischetto è andato Calhanoglu che non tirava dal rigore sbagliato contro il