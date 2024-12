Ilnapolista.it - Il Milan non capisce Fonseca, i tifosi rispondono con: «Noi non siamo americani» (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

Ilieri ha festeggiato i 125 anni dalla fondazione, ma lo 0-0 contro il Genoa ha placato gli animi, soprattutto deiche hanno contestato la squadra.Come riportato dalladello Sport, tra i cori della protesta, uno spiccava più di altri: “Noi non”. Fuori dallo stadio è stato esposto uno striscione rivolto alla società: “Della vostra mediocrità ne abbiamo abbastanza”. Ilaiisti, ilnon è un asset finanziario: questi i messaggi impliciti. Impietoso, ai confini dell’irriguardoso, il confronto tra la legione di fuoriclasse rossoneri, in tribuna per i 125 anni del Diavolo, e la batteria di giocatori che sul campo non riuscivano a rifilare un golletto al Genoa.E ora il club è all’ottavo posto, in attesa dello “scontro diretto” contro il Bologna che dovrà essere recuperato.