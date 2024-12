Ilfattoquotidiano.it - “Il Comune di Roma con una mail chiede a Tony Effe di fare un passo indietro sul Concerto del Capodanno”: gli ultimi sviluppi sul “caso” innescato dal PD

“Ancora una volta per festeggiare l’arrivo del nuovo anno abbiamo scelto una location d’eccezione come il Circo Massimo e i nomi di grandi artisti, in vetta alle classifiche”, così il sindaco diRoberto Gualtieri aveva salutato con entusiasmo i tre nomi in cartellone per ildial Circo Massimo: Mahmood,e Mara Sattei. Poi qualcosa è andato storto.Da alcuni giorni per prima gli esponenti del PD e a seguire Azione, le associazioni e Fratelli d’Italia hanno sollecitato il sindaco diRoberto Gualtieri a escludere il rapper dall’evento di fine anno perché “i testi delle sue canzoni sono irrispettosi nei confronti donne e per una città come la Capitale impegnata in campagne contro la violenza di genere la sua presenza sul palco sarebbe una forte contraddizione e al tempo stesso sarebbe diseducativo per un popolo di spettatori giovanissimi come quello del”.