Fanpage.it - “I miei compagni di classe mi hanno spogliato con un click, è stato terribile”: la storia di Francesca

e sua madre dopo il casoincoraggiato le scuole ad attivare nuove politiche per contrastare i software deepnude. Al momento le immagini fake create con l'IA si muovono in un vuoto legale. Questo vuol dire che chi le genera potrebbe non essere punito, la creazione di false immagini di nudo può essere ricondotta a reati pre esistenti ma non è sufficiente perché non tiene in considerazione diverse caratteristiche intrinseche del fenomeno.