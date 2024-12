Amica.it - Grinch nails: per chi ama il Natale, ma a piccole dosi

Sta vivendo il suo momento di gloria come non mai: il verde si è preso la sua rivincita. A cominciare dall’estate brat, un’esplosione di verde che è proseguita nell’anno toccando diverse sfumature. Sulle unghie abbiamo visto il verde oliva, per una manicure Martini autunnale, ed eccoci all’inverno con le unghiee il classico smeraldo. Da sfoggiare sotto le feste con i colori della tradizione: oro e rosso.Ma tra le tendenzedi questa stagione troviamo anche le unghie: perché anche i personaggi immaginari possono essere d’ispirazione. E il primo della lista è proprio il personaggio interpretato da Jim Carrey in uno dei grandi classici natalizi. Per i fan del film e per chi è alla ricerca di un’interpretazione più audace: per manicure che faranno diventare tutti verdi di invidia.