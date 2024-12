Quotidiano.net - Genova, si sveglia e trova uno sconosciuto nudo nel suo letto. Urla e fuga dai vicini: arrestato un 37enne

Leggi su Quotidiano.net

, 16 dicembre 2024 - Risveglio choc per una donna di 62 anni che aperti gli occhi si è rita unbengalesenel. L'incubo nell'intimo della propria camera daè stato infranto nella notte tra venerdì e sabato in un appartamento di Albaro, quartiere residenziale nel Levante di. La donna, appena si è ripresa dallo spavento, ha iniziato are mettendo inl'uomo, ed è subito fuggita a casa di una vicina, dove ha denunciato l'aggressione. Gli agenti hannoto l'intruso in giardino, ancora senza i vestiti e lo hanno. Gli agenti hanno scoperto che il, con già due precedenti per violenza sessuale, nei giorni precedenti aveva scoperto che la donna, uscendo di casa, nascondeva le chiavi dell'appartamento in chiavi in un anfratto nel giardino, e ne aveva approfittato.