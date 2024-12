Anteprima24.it - FOTO/ Seduta a porte aperte all’Imbriani: assente un difensore in dubbio per la Cavese

Tempo di lettura: < 1 minutoquesto pomeriggio all’Antistadio Imbriani dove il Benevento ha proseguito ad allenarsi in vista del match del “Simonetta Lamberti” contro lain programma venerdì 20 dicembre, prima giornata dopo il giro di boa e ultimo impegno del 2024.Sul prato dell’impianto adiacente il “Ciro Vigorito” non si è visto Oukhadda, alle prese con i postumi del problema muscolare accusato contro il Giugliano che lo ha costretto ad abbandonare la gara a venti minuti dalla fine. Ilsi è sottoposto ad ulteriori accertamenti per capire l’entità dell’infortunio e le sue condizioni sono valutare in vista della. Nessun conseguenza, invece, per Prisco che si è allenato regolarmente con i compagni dopo il leggero fastidio al ginocchio di sabato scorso.