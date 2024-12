Biccy.it - Fagnani risponde a Mammucari: “Modi non più condivisibili”

L’ultima puntata di Belve ha segnato il record stagionale di ascolti per la trasmissione di Rai Due, con ben 1.817.000 telespettatori e uno share pari al 10,6%, merito anche dell’intervista con il colpo di scena di Teo. Il conduttore ieri ha ammesso di aver sbagliato, ma ha anche chiesto le scuse di Francesca. La giornalista oggi ha rilasciato un’intervista a La Stampa e – com’è giusto che sia – non si è scusata. La presentatrice si è detta stupita per l’affetto e il supporto dei fan di Belve e ha dichiarato che secondo leinon era davvero pronto per un’intervista di Belve. Laha poi cercato di spiegare come mai i giovani adorano il suo programma.sull’intervista interrotta di Teo.“Io non volevo assolutamente metterlo all’angolo, ho preparato la sua intervista come tutte.