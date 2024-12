Nerdpool.it - Dune: Prophecy, la recensione del quinto episodio con un finale incredibile

Ile penultimodi, ha iniziato a mettere tutte le tessere ai propri posti di un puzzle che all’inizio della stagione sembrava davvero intrigato. Ogni domanda sta avendo la sua risposta ed ogni risposta sta portando ad una svolta sempre più inaspettata della trama. La serie, che ormai si assesta al fianco del Trono di Spade per intrighi e tradimenti, riserva molte sorprese ed sono più che convinto che ilnon sarà da meno.Le ripercussioni deldella scorsa puntata vengono fatte immediatamente vedere in questoe la presenza di Desmond Hart sta prendendo sempre più importanza. Proprio l’ci ha fatto rimanere senza parole ed allibiti per l’importante rivelazione che è stata fatta sulle origini dell’uomo che vuole distruggere la sorellanza ed il motivo che lo spinge a farlo.