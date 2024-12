Quotidiano.net - Dieci cd e vinili da regalare a Natale 2024

La musica di oggi ruota attorno a streaming, condivisione sui social e concerti live, che rappresentano elementi centrali dell'industria musicale contemporanea. E in effetti lo sono, in diversa misura. Tuttavia, il mercato discografico non si limita al digitale. Durante le festività natalizie dele per Capodanno 2025, il fascino dei formati fisici torna protagonista, con una vasta offerta di CD eche si confermano idee regalo ideali per amici, familiari o, perché no, per sé stessi. Ecco una selezione di album in versione CD e vinile, caratterizzati da edizioni particolari ed esclusive. La maggior parte è disponibile in esclusiva negli store ufficiali delle etichette discografiche. Per i titoli in uscita dopo le festività è possibile effettuare già da ora un preordine. Conviene dunque verificare la disponibilità dei titoli o la possibilità di farli arrivare nei negozi fisici e digitali per avere dettagli aggiornati.