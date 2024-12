Iodonna.it - «Cominciamo a dare multe anche a chi insulta sui social»

«Ho denunciato il mio hater». Alba Parietti ha deciso di non ignorare «le minacce e gli insulti» che gli ha rivolto viaun odiatore ora rintracciato dalla polizia di Chieti al quale è stato sequestrato il cellulare. E al Corriere della Sera promette: «Ora farò così con tutti». Alba Parietti festeggia i 60 anni al grido di “I am what I am” X Leggi› Gessica Notaro risponde agli haters: «La chirurgia estetica mi ha salvato la vita» › Marco Morandi e gli insulti degli hater: «Sei più vecchio di tuo padre» Alba Parietti: «Ho denunciato il mio hater»L’uomo in questione è un teatino di 55 anni che «scriveva frasi molto gravi, insulti violenti, sessisti, umilianti» spiega la showgirl al Corriere.