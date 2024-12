Superguidatv.it - C’è Posta per te 2025 ospiti: tre cantanti e un presentatore molto amato | Spoiler

Le ultime news dalla registrazione di oggi di C'è Posta per te. Tra gli ospiti presenti in studio, che presto vedremo protagonisti di bellissime sorprese, vedremo tre cantanti e un presentatore nonché ex allievo del talent di Canale 5. Avete capito di chi stiamo parlando? Ecco tutti gli ospiti. Ci sono nuovi nomi di Vip che si vanno ad aggiungere all'elenco che vi abbiamo fornito nelle settimane passate dei personaggi famosi che prenderanno parte al noto programma condotto da Maria De Filippi ed in onda in prima serata, il sabato, dopo l'Epifania. C'è Posta per te: i nomi già svelati. A C'è Posta per te 2025 quali ospiti vi saranno? Nell'elenco dei Vip presenti vi sono personaggi di fama nazionale e internazionale, ovvero: cantanti, sportivi, attori e chef. Come abbiamo già preannunciato nelle scorse settimane vi saranno sicuramente: Annalisa, Stash, Alvaro Morata (calciatore), Michele Morrone (attore), Antonino Cannavacciuolo (chef), Zlatan Ibrahimovic (calciatore), Mahmood, Paulo Dybala (calciatore), Matteo Berrettini (tennista).