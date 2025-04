Lanazione.it - Al museo della Fratticciola si parla di olio

Sarà presentata domani la nuova "Oleacademia Eleiva Cortonensis". L’appuntamento è fissato alCiviltà Contadina dialle ore 9,30 in occasione del convegno "Evo.Cando il territorio". Dopo i saluti del sindaco Luciano Meoni e dei rappresentanti delle associazioni di categoria agricola, sarà presentata la nuova "Oleacademia", una organizzazione che ha lo scopo di valorizzare l’olivicoltura e l’extra vergine di Cortona. "Durante il convegno - spiega l’agronomo Francesco Mazzarella(nella foto) - saranno affrontati numerosi aspetti delle colture olearie, dalla storia alle problematiche del cono collinare, saranno fornite indicazioni su come produrre e commercializzare unextra vergine di qualità". Il convegno vedrà specifici focus su "Gli olivi del cono collinare di cortona fra passato e futuro", con Paolo Giulierini, archeologo e scrittore; "La salvaguardiamontagna cortonese", con Enrico Lombardini, geologo; "Caratteristiche di undi qualità", con Maurizio Servili, docente Tecnologie alimentari all’Università di Perugia; "Le nuove sfide per il futuro dell’toscano Igp", con Fabrizio Filippi, presidente Consorzio Igp Toscano e su "Possibilità di mercato per l’toscano" con Riccardo Cappelli di Apot.