Casa d’emergenza inagibile Scatta subito lo sgombero L’appello di una mamma

Di punto in bianco ha dovuto lasciare ladove risiedeva dal 2017, in emergenza abitativa, insieme ai suoi quattro figli. "La mattina del 18 marzo i tecnici hanno fatto un sopralluogo, e – racconta la donna – alle 17 gli agenti della Polizia Municipale ci hanno notificato un’ordinanza diimmediato". Dagli accertamenti – partiti dopo la segnalazione del distacco dell’intonaco dal soffitto di un’abitazione – sono emerse infatti delle criticità sulla stabilità dell’immobile, che hanno reso inagibili i due appartamenti in via di Montramito. Vecchie “case minime“ del Comune, entrambe abitate. Al piano terra da un pensionato di 75 anni, mentre al primo viveva Maria (così la chiameremo per tutelare i minori coinvolti) insieme ai suoi figli. Quel pomeriggio di inizio primavera non hanno avuto nemmeno il tempo di fare le valigie, hanno infilato l’indispensabile dentro ad una busta, "E in via d’urgenza e temporanea – racconta ancora Maria – ci siamo trasferiti in una pensione a Viareggio messa a disposizione dal Comune".