Ecco la Via Crucis di Antonio Bazzoni

Grande attesa per la Via Crucis in mostra da domani nella Sala delle Muse. La commovente ascesa al calvario di Gesù, raccontata con le tonalità inconfondibili del compianto artista Antonio Bazzoni, torna dopo 37 anni ad Aulla grazie alla generosità del figlio Ottavio, secondogenito del noto e apprezzato artista che nel secondo dopoguerra si trasferì da Ravenna ad Aulla dove visse e operò stabilmente. Su iniziativa dell'associazione Amici di San Caprasio, presieduta da Riccardo Boggi, e dell'Ufficio diocesano Beni ed edilizia di culto, col patrocinio del Comune, i dipinti risalenti agli anni '70 e raffiguranti le 14 stazioni della Via Crucis, saranno esposti dalle 15 di domani nella Sala delle Muse. Le immagini, dipinte con tecnica a olio su tavola di grandi dimensioni, saranno esposte fino al 27 aprile (dalle 16 alle 18).

