Il Polo Fiere diventa regno del tatuaggio. Da oggi a domenica 200 artisti all'opera

Ci siamo. E’il taglio del nastro di Lucca Tattoo Expo edizione 2025, immancabile appuntamento per appassionati e non solo aldi Sorbano. Saranno 200 glitatuatorinelle tre giornate dedicate,, domani e. Con una sorpresa che sarà gradita: chi acquista il bigliettoavrà in buono l’ingresso gratuito anche per l’intera giornata di domani. Saranno presenti nomi d’eccezione alla manifestazione che formeranno la giuria del Tattoo Contest, la gara che si svolge per eleggere i migliori tatuaggi nelle varie categorie e il migliordella manifestazione: Kelly Red, Valentino Russo, Alessio Carradori, Fabio Onorini, Gianni Vela. Saranno inoltre presenti all’interno delnumerosi stand merceologici con i loro prodotti artigianali e un’area dedicata al food and beverage con Truck food e birrerie artigianali.