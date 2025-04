Lanazione.it - I dati di Memo. Il 94% iscritto all’università

Leggi su Lanazione.it

Oltre 9 giovani su 10 che hanno partecipato al progetto Me.Mo si sono iscritti. Numeri molto soddisfacenti quelli presentati ieri nel convegno "Aprire al futuro" che analizzava i risultati del progetto Merito e Mobilità sociale (Me.Mo), l’iniziativa della Scuola Sant’Anna che permette ai giovani talentuosi e con ottimi risultati scolastici che provengono da contesti socioeconomici difficili di fare un’esperienza in università in ottica di accompagnamento verso un futuro accademico. Nello specifico, il 94% di chi ha partecipato alla scorsa edizione ha scelto di iscriversiper inseguire le prospettive acquisite durante il breve soggiorno nell’ateneo d’eccellenza pisano. Inoltre, secondo i risultati, l’impatto del programma è in aumento del 15% nelle iscrizioni universitarie, con risultati particolarmente rilevanti tra le studentesse, tra coloro che hanno frequentato istituti tecnici o professionali e tra chi, pur non avendo medie scolastiche eccellenti, ha dimostrato motivazione e capacità di crescita.