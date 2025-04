Lanazione.it - Immigrati, referendum. L’assemblea del Pd

Leggi su Lanazione.it

"Un pratese su quattro non ha la cittadinanza italiana. Tra i minori si arriva a uno su tre. Sono persone che vivono, lavorano o studiano nella nostra città da molti anni, alcune addirittura dalla nascita", lo dice il segretario del Pd e assessore Marco Biagioni nell’annunciare per domenica un’assemblea sul tema dell’immigrazione, in programma al Circolo Arci Cherubini di Grignano (via Bambini 16) a partire dalle 17. L’iniziativa sarà l’occasione per parlare deidell’8 e 9 giugno, in particolare del quesito numero 5 che riguarda proprio la riforma della cittadinanza. "Una vecchia legge nazionale costringe la nostra città, più di ogni altra, a vivere in tempi sospesi – aggiunge Biagioni –. È arrivato il momento di cambiare prospettiva sulle migrazioni, passando da un approccio emergenziale e securitario ad uno pienamente fondato su integrazione e lavoro.