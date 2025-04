Justin Bieber il prima e dopo | magrissimo occhi incavati e sguardo perso la sua salute preoccupa i fan L' appello della moglie Hailey

Justin Bieber?»: è la domanda di tutti i suoi fan. Il cantante continua ad apparire dimagrito, con lo sguardo vacuo e sui social ? specie su TikTok ?. Leggo.it - Justin Bieber, il prima e dopo: magrissimo, occhi incavati e sguardo perso, la sua salute preoccupa i fan. L'appello della moglie Hailey Leggi su Leggo.it «Come sta?»: è la domanda di tutti i suoi fan. Il cantante continua ad apparire dimagrito, con lovacuo e sui social ? specie su TikTok ?.

I fan di Justin Bieber contro la moglie: lo avrebbe costretto a esibirsi per rassicurare il pubblico. Justin Bieber torna sui social per la prima volta dopo il caso P. Diddy: pronto per nuova musica?. È nato il primo figlio di Justin Bieber e Hailey Bieber! La prima foto dall'ospedale. Perché Justin e Hailey Bieber hanno tenuto segreta la gravidanza per 6 mesi. Caso Puff Diddy: cosa c’entra Justin Bieber?. Hailey e Justin Bieber, prima passeggiata pubblica con il piccolo Jack Blues. Ne parlano su altre fonti

Justin Bieber sta male, l’appello della moglie: “Pregate per lui”. Cosa c’entrano Selena Gomez e Puff Daddy - La popstar canadese starebbe attraversando una grave crisi psicofisica e i fan si chiedono cosa sia successo a Justin Bieber: dalla canzone di Selena Gomez all'imminente processo contro Puff Daddy ... (deejay.it)

Justin Bieber litiga in strada con dei paparazzi e li attacca: cos’è successo e il video - Il video del confronto, che è rapidamente diventato virale, mostra l'artista in un momento di evidente frustrazione, mentre rivolge un attacco verbale contro i fotografi che lo seguivano per ottenere ... (rds.it)

Paura per Justin Bieber: "Non mangia e non dorme". Poi la sfuriata contro i paparazzi (video) - L'ultimo episodio, di cui si sta parlando oggi 10 aprile, riguarda un duro sfogo della star contro i paparazzi, che evidentemente ultimamente lo stanno seguendo più del solito. Bieber stava andando a ... (today.it)